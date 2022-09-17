Ереван, 17 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках визита в Ереван обсудит с руководством Армении двусторонние отношения. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе посольства США.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«В ходе визита 17−19 сентября спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Нацсобрания Аленом Симоняном … для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности», — отмечается в сообщении.

Пелоси проведет пресс-конференцию, выступит с речью в Центре искусств Гафесчян, а также возложит венок к мемориалу жертв геноцида армян.