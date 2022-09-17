Астана, 17 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал конституционную поправку об однократном семилетнем сроке президентства. Об этом 17 сентября говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», — отмечается в сообщении.

Поправка подразумевает увеличение срока президентства с пяти до семи лет, но не предусматривает права переизбрания.