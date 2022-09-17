Минобороны показало кадры работы штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации
Москва, 17 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Видеозапись нанесения российскими штурмовиками Су-25 ударов по военным объектам и технике киевских боевиков в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 17 сентября Минобороны России.
Mil.ru
Су-25
На выложенных в интернет кадрах запечатлён взлёт российских штурмовиков и нанесение ими ракетных ударов по целям ВСУ. Также отмечается, что в ходе этого были поражены военные объекты и техника бандеровцев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ГУР и СБУ необходимо признать террористическими организациями.