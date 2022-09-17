Москва, 17 сентября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Видеозапись нанесения российскими штурмовиками Су-25 ударов по военным объектам и технике киевских боевиков в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 17 сентября Минобороны России.

Mil.ru Су-25

На выложенных в интернет кадрах запечатлён взлёт российских штурмовиков и нанесение ими ракетных ударов по целям ВСУ. Также отмечается, что в ходе этого были поражены военные объекты и техника бандеровцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ГУР и СБУ необходимо признать террористическими организациями.