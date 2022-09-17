В ЛНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле Кременной
Луганск, 17 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны ВСУ.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
ЛНР
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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел в 13:20 по н.п. Кременная с применением артиллерийского орудия 155 мм», — отмечается в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.
По предварительным данным, повреждён жилой дом, мирный житель получил ранение.