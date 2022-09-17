Киев, , 15:21 — REGNUM Киевский бюджет получил $1,5 млрд грантовой помощи от США. Об этом рассказал премьер-министр режима Зеленского Денис Шмыгаль.

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«Это последний транш из $4,5 млрд от США из Целевого фонда Всемирного банка. Средства будут направлены для возмещения расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи. Благодарен президенту США за поддержку …», — написал он в соцсети.

Всемирный банк объявил о выделении Киеву дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта, в августе.