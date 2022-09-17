17 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что в Пентагоне якобы отказались от идеи поставлять Киеву ракеты большой дальности.

Тимур Кондратьев, , 15:48 — REGNUM Информация, согласно которой высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи киевскому неонацистскому режиму ракет большой дальности, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты прознали, что в администрации президента США Джозефа Байдена опасаются последствий, к которым приведут поставки ракет большой дальности на территорию бывшей УССР. В Белом доме хотели бы избежать опасной реакции Российской Федерации, что и побудили высших должностных лиц в Пентагоне отложить вопрос о таких поставках.

«Если такие ракеты будут передавать нацистам, то спецоперация закончится куда быстрее. От Киева вообще ничего не останется, в принципе», — уверен Дмитрий Ю.

Многие пользователи не считают, что такие ракеты будут нести для России какую-то повышенную опасность, потому что средства российской противоракетной обороны справляются и с менее уловимыми целями.

«Ракеты США HARM, кстати, оказались абсолютно бесполезны на [территории бывш. УССР]. Причём пишут об этом западные СМИ. Не всё так просто, когда имеешь дело с российскими ПВО», — отметил Северьян П.

Некоторые комментаторы отмечают, что нельзя позволять американцам открывать шкатулку Пандоры, иначе на территории бывшей УССР может появиться оружие массового поражения.

«Если позволять НАТО пичкать Киев таким орудием, то они так дойдут и до ядерного оружия!» — предупреждает Николай Б.

Часть людей сомневается в том, что Пентагон действительно убрал идею с поставками дальнобойных ракет Киеву в долгий ящик. Граждане напоминают, что США постоянно в чём-то отказывают киевскому руководству, но потом всё равно тайно переправляют вооружение нацистам.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интересно, они блефуют или они просто реально одумались и поняли, что никакого смысла в этом нет?» — задаётся вопросом Александра С.

«Пентагону верить — себя не уважать. Будут они поставлять, особенно после того, как Киев продемонстрировал «успехи» на харьковском направлении», — считает Юрий И.

«О факте поставки мы узнаем, когда прилёт такой ракетой будет. Увы, но западное оружие всё-таки доходит до ВСУ», — отметил Tony S.

Нашлись и те, кто уверен, что США собираются дать Киеву эти ракеты большой дальности, несмотря даже на угрозу получить жёсткий ответ со стороны Российской Федерации.

«Очень сомнительные данные! У Пентагона абсолютно другие задачи. Тем более что приходится постоянно читать о том, как Запад то и дело отказывает во всем Киеву, но новейшие ракеты и соответствующее оборудование всё-таки оказываются на [территории бывш. УССР]. Кроме того, среди наёмников у нациков хорошо обученный контингент войск, который кроме английского другими языками не пользуется, а значит, сумет запустить ракеты, способные поражать цели на дальних расстояниях», — поделился своим мнением Котяра К.

Напомним, 17 сентября телеканал NBC опубликовал материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи киевскому неонацистскому режиму ракет большой дальности.