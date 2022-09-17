Женева, Швейцария, 17 сентября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Руководство Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) приняло решение об остановке Большого адронного коллайдера (БАК) раньше планируемого срока из-за необходимости экономии электроэнергии. Об этом сообщил участник коллаборации ATLAS, профессор МИФИ Анатолий Романюк порталу «N+1».

Avivas.ru Адронный коллайдер

Романюк заявил, что это решение принято в рамках усилий стран ЕС по экономии энергии. Он объяснил, что ЦЕРН потребляет примерно столько же электроэнергии, сколько Женева. На работу БАК приходится около трети от всего энергопотребления ЦЕРН.

Большой адронный коллайдер и другие ускорители в ЦЕРН приостанавливаются на зимний период. Первоначально в организации планировали остановить коллайдер в 2022 году 13 декабря. В качестве новой даты остановки ускорителя установлено 28 ноября.

В июне 2022 года в Совете ЦЕРН заявили, что организация не будет продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после 2024 года. Срок действующего соглашения о сотрудничестве ЦЕРН с Россией истекает в декабре 2024 года, с Белоруссией — в июне 2024 года.