Белгород, , 15:17 — REGNUM ВСУ 17 сентября обстреляли село Красный Хутор под Белгородом. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

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По его данным, в результате обстрела погибла женщина. Еще двое человек пострадали. Они получили легкие ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают село Красный Хутор.

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