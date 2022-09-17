Белгород, 17 сентября 2022, 15:17 — REGNUM ВСУ 17 сентября обстреляли село Красный Хутор под Белгородом. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
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По его данным, в результате обстрела погибла женщина. Еще двое человек пострадали. Они получили легкие ранения.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают село Красный Хутор.
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