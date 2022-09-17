Донецк, 17 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:07 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее со стороны ВСУ по Горловке прилетело еще 11 снарядов.