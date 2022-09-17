Париж, 17 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Для экономии электроэнергии в вечернее время станут раньше отключаться фасад Версальского дворца и пирамида Лувра, даже если это будет носить чисто символический характер. Об этом 17 сентября заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак в интервью на телеканале France 2.

(сс) ashwinmandloi Лувр

«Мы собираемся погасить пирамиду Лувра раньше, уже сегодня вечером. Вместо того, чтобы выключать пирамиду в час ночи, Лувр выключит ее в 23:00… Мы также отключим фасад Версальского дворца в 22:00 вместо 23:00 со следующей недели», — сказала она.

При этом глава французского минкультуры уточнила, что такие меры являются символическими и недостаточными, однако они, по её мнению, будут способствовать мобилизации жителей страны на чрезвычайную экологическую ситуацию.

Также Абдул-Малак отметила, что считает важным принимать конкретные меры для экологического перехода.

«Например, музей Орсе сократил потребление энергии на треть, просто заменив лампочки и переключившись на светодиоды, что мы постараемся сделать во всех музеях», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель немецкого правительства заявил, что власти Германии не изменили свою позицию по газопроводу «Северный поток — 2».