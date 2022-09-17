Грозный, 17 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. 29-летний российский центральный полузащитник Антон Швец с оценкой 7.80 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Урал» — «Ахмат» (1:2).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Андрей Мостовой, игрок «Ахмата» Антон Швец

В матче с клубом из Екатеринбурга Антон Швец отметился результативной передачей, тремя выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач российского хавбека составила 79%.

В текущем сезоне Антон Швец принял участие в 11-ти матчах за «Ахмат» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За грозненский клуб Швец выступает с 1 июля 2017 года после перехода из «Вильярреала» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.