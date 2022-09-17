Запорожье, Бывш. УССР, , 15:10 — REGNUM ГУР и СБУ необходимо признать террористическими организациями, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

Об этом он заявил, комментируя двойное убийство в Бердянске, где погибли замглавы ВГА по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила.

«Уровень терроризма зашкаливает. Официальные лица [киевского режима] этого не скрывают», — отметил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, необходимо признание террористическими организациями «Главного управления разведки Зеленского», СБУ и «прочие структуры, которые проводят теракты».