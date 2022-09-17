Донецк, 17 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:35 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Докучаевск натовскими снарядами.