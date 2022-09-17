Славянск, ДНР, , 14:58 — REGNUM Славянская тепловая электростанция (ТЭС), захваченная ВСУ, была обстреляна, в результате чего на ней произошло возгорание. Об этом 17 сентября сообщил представитель киевского террористического режима на оккупированной им территории Донецкой Народной Республики (ДНР) Павел Кириленко в своём телеграм-канале.

ТЭС

По словам Кириленко, Славянскую ТЭС обстреляли и после этого в расположенном рядом с ней посёлке Николаевка начались перебои с водоснабжением.

Также представитель киевского режима добавил, что возникший на станции пожар ликвидируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства замглавы администрации Бердянска и его жены в Запорожской области.