Архангельск, 17 сентября 2022, 14:55 — REGNUM Предусмотреть в обязательном порядке возможность финансирования бюджетами соответствующих уровней памятников истории и культуры, находящихся в ведении Росимущества, предложили на «круглом столе» Архангельского регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества, проведенном при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».
Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольги Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».
На «круглом столе» Юлия Алипова, в то время председатель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, заявила:
В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов и другие известные деятели связанные с реставрацией.