Архангельск, , 14:55 — REGNUM Предусмотреть в обязательном порядке возможность финансирования бюджетами соответствующих уровней памятников истории и культуры, находящихся в ведении Росимущества, предложили на «круглом столе» Архангельского регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества, проведенном при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».

Осип Браз. Церковь Знамения. 1926

Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольги Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».

На «круглом столе» Юлия Алипова, в то время председатель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, заявила:

«Самые уникальные памятники деревянного зодчества Карелии, на основании распоряжения правительства РФ в 2006–2007 годах были переданы в госсобственность России. Распоряжение этими объектами закрепили за Росимуществом. Но оно не наделено обязанностями по текущему содержанию этих памятников. А уникальным объектам надо обеспечить сохранность, выполнение противоаварийных работ, выполнение работ по текущему содержанию. На это необходимо предусматривать ежегодное финансирование, которого пока нет».

В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов и другие известные деятели связанные с реставрацией.