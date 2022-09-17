17 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя правительства ФРГ о том, что позиция германских властей относительно газопровода «Северный поток — 2» осталась прежней.

Анна Царькова, , 15:14 — REGNUM Позиция германских властей относительно газопровода «Северный поток — 2» осталась прежней. Соответствующее заявление сделал представитель правительства ФРГ.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша позиция неизменна», — передает его слова ТАСС.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что позиция относительно СП-2 — это проблемы Евросоюза. Иные считают, что даже если бы в Европейском союзе и изменили бы свою позицию насчет газопровода, то России всё равно не стоит поставлять газ в ЕС, то есть врагам. Были и те, кто добавил, что это Штаты не разрешают Евросоюзу запускать «Северный поток — 2».

«Зимой, когда народ правителей на вилы оденет от холода, можно будет ещё раз вернуться к этому вопросу», — с сарказмом написал Вадим Леонидович.

«Мерзни, мерзни волчий хвост», — смеется R. Z.

«Вообще ситуация сложилась неплохая — продаём меньше, а денег получаем больше. Если ещё и немцев это устраивает, то вообще замечательно», — с юмором отметил Vasily A.

«Они уже дровами запаслись. Что теперь добру пропадать?» — пошутила Natalia S.

Николай Богданов-Бельский. Везущие дрова по снегу (фрагмент). 1886

«Нам-то что? Не хотите — не надо», — пишет Ольга П.

«Даже если бы и изменил — нельзя им наши энергоносители поставлять, раз они на них производят оружие против нас. В Европу возвращаться нельзя, нахлебались от них полной ложкой «благодарностей», — отреагировала Mila F.

«Немецкие обыватели в восторге от решений своего правительства…» — с сарказмом добавила Avgusta.

«По-моему пора! Дедушка Мороз! Я хорошо себя вёл и хочу настоящую снежную зиму…» — шутит Алексей Е.

«Я тоже хочу мороз! Минус 25, снег, пурга, а я в теплой квартире в мягком кресле, с мягко греющим обогревателем (люблю тепло). А где-то в Европе народец при +19 уныло смотрит на счета за коммуналку и думает: вот какой Путин «плохой», — с сарказмом ответил Алексею Е. Павел П.

«И хорошо. Одобряем!» — написала Татьяна М.

«Когда Берлин-таки надумает что-то по этому вопросу, у Берлина уже не будет ни инвесторов, ни промышленности. Ну да это их дело», — прокомментировал новость 6355.

«Нам спешить некуда! Подождём!» — пишет Виктор 007.

«Да если честно, я рада. Вообще ни грамма врагам. Они должны нас уговаривать и унижаться, а не мы им предлагать… Пусть хоть собственной мебелью и сараями топят! По барабану», — отметила Светлана Ч.

«Надо так: хозяин из Америки так и не разрешает начать работать через «Северный поток — 2». Ешьте, несчастные людишки ЕС. Страшно подумать, что с вами могут сотворить хозяева. Прикажут сдохнуть: вы ляжете и сдохнете», — не выдержала Olga P.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Европейскому союзу имеет смысл снять с газопровода санкции, если Евросоюзу тяжело в связи с сокращением поставок российского газа.