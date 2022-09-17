Архангельск, 17 сентября 2022, 14:51 — REGNUM Передать деревянные памятники истории и культуры не имеющие пользователя на баланс государственных музеев деревянного зодчества данного региона, было предложено на «круглом столе» по сохранению деревянных церквей Русского Севера проведенном Архангельским региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».
Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».
На «круглом столе» Александр Любимцев, ведущий специалист государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи, рассказал:
В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Борисовна Алипова и другие известные деятели связанные с реставрацией.