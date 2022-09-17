Архангельск, 17 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Передать деревянные памятники истории и культуры не имеющие пользователя на баланс государственных музеев деревянного зодчества данного региона, было предложено на «круглом столе» по сохранению деревянных церквей Русского Севера проведенном Архангельским региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кижи

Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».

На «круглом столе» Александр Любимцев, ведущий специалист государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи, рассказал:

«Музей «Кижи» может стать моделью — на полуострове находится большое количество памятников деревянного зодчества, разрушающихся на наших глазах. Мы создали «Систему комплексного профилактического обслуживания» для консервации памятников. Система сработала, она высоко оценена специалистами ЮНЕСКО, российским специалистами, ее предложили использовать на других территориях. У нас есть большой опыт эффективного спасения памятников находящихся на грани уничтожения».

В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Борисовна Алипова и другие известные деятели связанные с реставрацией.