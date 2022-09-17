Москва, 17 сентября 2022, 14:48 — REGNUM Свои соболезнования по поводу кончины советского и российского режиссёра Игоря Масленникова выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом 17 сентября говорится в соответствующей телеграмме глава Минкультуры, которую приводит пресс-служба ведомства.
«С прискорбием узнала об уходе из жизни выдающегося режиссёра, народного артиста РСФСР Игоря Федоровича Масленникова. Его фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент», — отметила она.
Также Любимова указала, что особый взгляд Масленникова отразился в его ярких и до настоящего времени актуальных фильмах, которые знают люди разных поколений.
При этом глава Минкультуры уточнила, что добрая память о покойном будет сохранена в профессиональном сообществе, а также в сердцах знающих и любящих его творчество людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советский и российский режиссёр, сценарист, кинопродюсер и педагог; народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Игорь Масленников, который в том числе снял серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», ушёл из жизни в возрасте 90 лет.