Москва, , 14:48 — REGNUM Свои соболезнования по поводу кончины советского и российского режиссёра Игоря Масленникова выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом 17 сентября говорится в соответствующей телеграмме глава Минкультуры, которую приводит пресс-служба ведомства.

Это же элементарно, Ватсон! Цитата из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». реж Игорь Масленников. 1979. СССР

«С прискорбием узнала об уходе из жизни выдающегося режиссёра, народного артиста РСФСР Игоря Федоровича Масленникова. Его фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент», — отметила она.

Также Любимова указала, что особый взгляд Масленникова отразился в его ярких и до настоящего времени актуальных фильмах, которые знают люди разных поколений.

При этом глава Минкультуры уточнила, что добрая память о покойном будет сохранена в профессиональном сообществе, а также в сердцах знающих и любящих его творчество людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советский и российский режиссёр, сценарист, кинопродюсер и педагог; народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Игорь Масленников, который в том числе снял серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», ушёл из жизни в возрасте 90 лет.