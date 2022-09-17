Москва, 17 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Свои соболезнования по поводу кончины советского и российского режиссёра Игоря Масленникова выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом 17 сентября говорится в соответствующей телеграмме главы Минкультуры, которую приводит пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». реж Игорь Масленников. 1979. СССР Это же элементарно, Ватсон!

«С прискорбием узнала об уходе из жизни выдающегося режиссёра, народного артиста РСФСР Игоря Федоровича Масленникова. Его фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент», — отметила она.

Также Любимова указала, что особый взгляд Масленникова отразился в его ярких и до настоящего времени актуальных фильмах, которые знают люди разных поколений.

При этом глава Минкультуры уточнила, что добрая память о покойном будет сохранена в профессиональном сообществе, а также в сердцах знающих и любящих его творчество людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советский и российский режиссёр, сценарист, кинопродюсер и педагог, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Игорь Масленников, который в том числе снял серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», ушёл из жизни в возрасте 90 лет.