Екатеринбург, 17 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. 17 сентября грозненский «Ахмат» в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над «Уралом». Встреча, проходившая в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена», завершилась со счетом 1:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев, игрок «Ахмата» Бернард Бериша

Забитыми мячами в составе «Ахмата» отметились Евгений Харин (38’) и Бернард Бериша (90’). Единственный гол «Урала» на 85-й минуте встречи забил фланговый защитник Илья Быковский.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Бегич, Эммерсон, Бевеев (Кулаков, 46’), Быковский, Ранджелович, Газинский (Сиссе, 46’), Мишкич, Подберезкин (Каштанов, 36’), Гаджимуратов (Юшин, 77’), Бикфалви (Влут, 4’).

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Садулаев (Карапузов, 46’), Быстров (Журавлев, 83’), Харин (Камилов, 65’), Олейников (Бериша, 80’), Тимофеев, Швец, Уциев, Трошечкин, Ильин (Конате, 65’).