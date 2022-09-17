Архангельск, , 14:46 — REGNUM Разработать и принять национальный проект «Сохранение памятников истории и культуры России» с разделом по деревянной церковной архитектуре, было предложено на «круглом столе» по сохранению деревянных церквей Русского Севера проведенном Архангельским региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».

Кустодиев Борис, У церкви. 1918

Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольги Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».

На «круглом столе» Сергей Куликов, главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ, заявил:

«Сохранение, содержание и использование объектов культурного наследия должно представлять собой единую систему правовых, организационных, финансовых и иных нормативных актов. Невозможно все эти проблемы решать по отдельности. Встает вопрос о формировании Национального проекта по сохранению культурного наследия. Такое решение не только не будет дополнительной нагрузкой на бюджеты различного уровня, но и позволит работать с памятниками более эффективно. Это в первую очередь нужно деревянному зодчеству, ситуация с которым на грани катастрофы».

В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Борисовна Алипова и другие известные деятели связанные с реставрацией.