Спасет памятники истории и культуры только соответствующий нацпроект
Архангельск, 17 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Разработать и принять национальный проект «Сохранение памятников истории и культуры России» с разделом по деревянной церковной архитектуре, было предложено на «круглом столе» по сохранению деревянных церквей Русского Севера проведенном Архангельским региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».
Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольги Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».
На «круглом столе» Сергей Куликов, главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ, заявил:
В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Борисовна Алипова и другие известные деятели связанные с реставрацией.