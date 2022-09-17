Москва, 17 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин объявил, что планирует стереть грани между наемным работником и акционером. Масштабная программа мотивации «Цифровой инвестор», в ходе которой сотрудники станут бенефициарами бизнеса, стартует в январе 2023 года.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Потанин

«Наша десятилетняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц, до 25%. Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными», — пояснил Потанин в интервью РБК.

По его словам, при помощи цифровых финансовых активов можно фрагментировать покупку и купить только часть акции.

«Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений», — уточнил Потанин.

В компании рассчитывают, что программа мотивации продлится 10 лет и затронет всех работников. На сегодня речь идет о более чем 80 тыс. человек. В результате программы доля акций компании на руках у физлиц может вырасти до 25% с текущих 10%, сказал Потанин.

Шаг Потанина можно смело назвать революционным в российской корпоративной истории. По сути, он кардинально меняет характер взаимоотношений между компанией и работниками, которая в случае успеха и дальнейшего тиражирования может привести к стиранию граней между наемным работником и предпринимателем. Недаром, программу негласно окрестили народным капитализмом. Сначала в отдельно взятой компании, а потом и по всей стране.