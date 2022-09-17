Архангельск, 17 сентября 2022, 14:44 — REGNUM Предусмотреть в законодательстве обязательное страхование и меры противопожарной безопасности памятников истории и культуры, за счет бюджетов соответствующих уровней, было предложено на «круглом столе» по сохранению деревянных церквей Русского Севера проведенном Архангельским региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».
Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».
На «круглом столе» Юлия Алипова, в то время председатель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, заявила:
В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов и другие известные деятели связанные с реставрацией.