Архангельск, 17 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Предусмотреть в законодательстве обязательное страхование и меры противопожарной безопасности памятников истории и культуры, за счет бюджетов соответствующих уровней, было предложено на «круглом столе» по сохранению деревянных церквей Русского Севера проведенном Архангельским региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».

На «круглом столе» Юлия Алипова, в то время председатель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, заявила:

«Надо пересмотреть подход к страхованию объектов культурного наследия. Остаточная стоимость этих объектов ничтожно мала. Когда мы посчитали ущерб от пожара на Успенской церкви в Кондопоге, оказалось, что ее страховая стоимость составляет 500 000 рублей. Это абсолютно не соответствует масштабу бедствия. Надо пересматривать подход к обеспечению пожарной безопасности объектов культурного наследия. Сейчас в ходе разработки проектов реставрации разрабатываются разделы по оборудованию памятников охранно-пожарной сигнализацией, которые не учитывают индивидуальные особенности пожароопасности памятника — его высоту, месторасположение, наличие водоемов, дорог, на каком расстоянии памятник находится от ближайшей пожарной части».

В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов и другие известные деятели связанные с реставрацией.