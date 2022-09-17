Пекин, 17 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Представители космических агентств КНР и ОАЭ договорились о сотрудничестве в космической сфере, включая будущие лунные миссии. Об этом сообщает портал Space.com.

Cnsa.gov.cn На поверхности Луны

Соответствующий меморандум подписали представители Китайского национального космического управления и Космического центра Мухаммеда бин Рашида. Первым совместным проектом двух стран в космическом пространстве станет сотрудничество в рамках эмиратской лунной миссии.

Объединённые Арабские Эмираты планируют отправить свой первый аппарат на Луну в конце 2022 года. Доставку лунохода Rashid с помощью посадочного модуля Hakuto-R должна обеспечить частная японская компания. Следующий луноход ОАЭ может быть доставлен на спутник Земли уже китайским модулем.

Китай успешно реализовал несколько самостоятельных лунных миссий. Последний из них стала запущенная в 2020 году станция «Чанъэ-5». Возвращаемый модуль этой станции доставил на Землю пробы лунного грунта, что сделало Китай третьей страной (после СССР и США), получившей материалы с Луны.