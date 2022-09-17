Москва, , 14:40 — REGNUM Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства замглавы ВГА Бердянска и его жены в Запорожской области.

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«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства замглавы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его супруги Людмилы Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию», — отмечается в сообщении.

Глава СК РФ поручил установить обстоятельства убийства и лиц, причастных к его совершению.