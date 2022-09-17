Вашингтон, 17 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Американский режиссер Вуди Аллен поделился своими планами после завершения карьеры в кинематографе, пишет La Vanguardia.

Georges Biard Вуди Аллен

По его словам, он планирует написать первый роман: в книге будет много юмора, так как ему это свойственно.

«Не знаю, буду ли я писать еще мемуары… Мой следующий фильм станет 50-м, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться», — отметил он.

Сейчас Аллен работает над фильмом, который может стать 50-м в его карьере. Картина будет похожа на его же фильм «Матч поинт» 2005 года. В ленте задействованы французские актеры. Дата выхода пока называется.