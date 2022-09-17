Бишкек, , 14:32 — REGNUM Продолжаются переговоры между силовиками Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии, обстановка стабилизируется. Об том 17 сентября сообщили в пресс-службе главы Согдийской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Эскалация конфликта между Киргизией и Таджикистаном: все новости»

«После переговоров делегаций Таджикистана и Киргизии ситуация на границе постепенно стабилизируется, жители возвращаются к повседневной жизни», — отмечается в сообщении.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.