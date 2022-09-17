Берлин, , 14:30 — REGNUM Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в доброжелательном тоне. Об этом 17 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью радиостанции «Deutschlandfunk».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на … конфликт [на территории б. УССР] очень-очень разные», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Шольц указал, что в ходе его последних переговоров с главой Российского государства были некие определённые «подвижки», которые при этом не являются «далеко идущими». В то же время, канцлер ФРГ не стал уточнять, какие именно это были подвижки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что власти Германии намерены поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется», однако не станут предпринимать односторонних шагов, способствующих эскалации ситуации.