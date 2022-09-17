Москва, , 14:20 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью кинорежиссёра Игоря Масленникова выразила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова 17 сентября в телеграмме, представленной министерством.

Это же элементарно, Ватсон! Цитата из кф Шерлок Холмс и доктор Ватсон. реж Игорь Масленников. 1979. СССР

«Его фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент. Особый взгляд художника нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений», — цитирует телеграмму ТАСС.

Любимова отметила, что добрая память о режиссёре сохранится не только в профессиональном сообществе, но и в сердцах любящих его творчество зрителей.

Народный артист РСФР Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет 17 сентября 2022 года. Фильмография режиссёра насчитывает несколько десятков работ. Самыми известными картинами Масленникова стали серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня».

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