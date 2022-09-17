Париж, , 14:14 — REGNUM Новость о планах строительству газопровода «Сила Сибири — 2», по которому российский природный газ будет поставляться через территорию Монголии в Китай, оценили 17 сентября читатели французской газеты Le Figaro.

Газопровод Nord-stream.com

Многие из них высказали критику в адрес главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и заявили, что им жалко Европу, так как с дешёвым российским газом Китай легко её опередит.

«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого [бывш. УССР] не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни…», — написал один из комментаторов.

«Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2» и погубив этот проект с помощью руководства Германии», — поддерживал его другой читатель издания.

«Вот интересно: когда Россия поставляла газ Европейскому Союзу, Европа говорила, что это плохо: мы становимся зависимы от российского газа. А теперь, когда России это надоело и она стала поставлять Китаю, казалось бы, чего нам обижаться? Китай теперь будет зависимым! Так ведь нет, обижаемся… Теперь, оказывается, плохо, что Россия не нам поставляет газ, не Европе», — добавил третий комментатор.

«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь — рогоносец истории», — заключил еще один читатель.

Отметим, газопровод «Сила Сибири — 2» будет проходить с месторождений в Сибири в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, начало его строительства намечено на 2024 год.