Селенгинский район, Бурятия, , 14:12 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии прокуратура провела проверку по информации СМИ о загрязнении ручья и гибели сельскохозяйственных животных из-за обработки земель пестицидами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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По итогам проверки на участке поля в местности Малая Манжа выявлено значительное превышение содержание нитратов в почве.

«Выявленное превышение явилось следствием внесения минеральных удобрений в повышенных дозах. Согласно результатам исследований, ущерб почвам составил свыше 367 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим в адрес руководства регионального управления Россельхознадзора внесено представление с требованием устранить нарушения. Кроме того, по факту порчи земли возбуждено уголовное дело.