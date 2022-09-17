17 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента США, пригрозившего России последствиями, если она вдруг решит устроить ядерный взрыв в бывшей УССР.

Елизавета Коробова, , 14:43 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Россию будут ждать последствия в том случае, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии американского президента, если русские по какой-то внезапной причине применят ядерное оружие в ходе специальной военной операции на территории бывшей УССР, то они «станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были». Кроме того, в зависимости от того, каким будет масштаб последствий ядерного удара, Вашингтон определит, каким будет на это ответ США.

«Как он сможет ответить, если Америка будет стёрта в ядерный порошок?» — спрашивает Михаил Р.

Многие пользователи уверены, что применение ядерного оружия в современном мире не может быть локальным, потому что это сразу же спровоцирует остальные страны запустить в небо свои ракеты с ядерной начинкой.

«Если будет применено ядерное оружие, грозить уже будет некому, причем по всему шару аукнется. Напомню, что вещать о нём начала Британия, если не ошибаюсь, а не Россия. Не тем пригрозил старик Байден. А вот за ним самим надо присматривать. Ему-то пофиг уже. Это этот маразматик всех за собой в могилу утащит. И тут не смешно вообще. На фоне абструктивного психоза как нечего делать переклинит», — предупреждает Александр Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия даже не заикнулась ни разу по поводу ядерного оружия и его вероятного применения на территории бывшей УССР, но Запад говорит об этом, как о реально существующих планах Москвы.

«Американская придурь прям так и прёт из всех щелей. Больше всех орёт о ядерном оружии нация, которая единственная его и применяла», — подметил Павел В.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Байден попросту судит по себе, ведь он был бы рад повторить историю с Хиросимой и Нагасаки где-нибудь в России, но пока что не имеет такой возможности.

«Единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия являются атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые провели США в августе 1945 года. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. Так кто кому последствиями должен грозить?» — написал Олег Б.

Нашлись и те, кто уверены, что ядерный взрыв на территории бывшей УССР принесёт очень много вреда России, поэтому его устраивать Москва даже не помышляет.

«Зачем России применять ядерное оружие? Каких задач оно должно помочь нам достичь? Россия ведёт на [территории бывш. УССР] освободительную операцию, а не войну на уничтожение. Ядерное оружие нам лишь во вред сыграет», — поделился своим мнением Дмитрий Л.

Напомним, 17 сентября президент США Джозеф Байден заявил в интервью CBS о том, что Россию будут ждать последствия в том случае, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на территории бывшей УССР.