Донецк, 17 сентября 2022, 14:03 — REGNUM ВСУ обстреляли Докучаевск натовскими снарядами. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:40 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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