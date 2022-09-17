Донецк, 17 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Докучаевск натовскими снарядами. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:40 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.