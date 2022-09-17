Вулвергемптон, Великобритания, 17 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. 17 сентября в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» футбольный клуб «Вулверхэмптон» в матче восьмого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

На матч назначена бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Раян Аит-Нури, Натан Коллинс, Хони Кастро, Макс Килман, Рубен Невеш, Матеус Луис, Жоау Моутринью, Педру Нету, Даниэл Каштелу, Гонсалу Гедеш.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Мануэль Аканджи, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Джек Грилиш, Филип Фоден, Эрлинг Холанд.

По итогам августа 22-летний таранный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.