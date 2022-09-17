Москва, 17 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Папе Римскому Франциску не позавидуешь, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Положение у него хуже губернаторского или кардинальского. Понтифик прекрасно видит, во что превратился современный Запад, потому и заявляет, что он пошел по ложному пути, в том числе в плане социальной справедливости и демографической политики. Но глава католиков живет на этом самом Западе, а значит, должен либо решительно восстать против его ценностей, либо смириться с его пороками и вместе с прочими брести по «ложному пути», изредка позволяя себе горькие сетования», — рассуждает Миронов.

В общем, и хочется Франциску быть светочем христианства и гуманизма, и колется, поэтому он одновременно и к миру призывает, и убийц благословляет, констатировал парламентарий.

«Так что нечего удивляться, что, глядя на такой «пример для подражания», Запад все больше деградирует. Каков поп, таков и приход», — добавил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, папа Римский Франциск заявил о том, что Запад пошёл ложным путём, в том числе в плане социальной справедливости, и не может сейчас служить образцом для подражания. По мнению Франциска, проблема заключается в «понимании ценностей». Европе следует вернуться к основополагающим ценностям.

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