Баку, , 14:01 — REGNUM Минобороны Азербайджана заявило о гибели еще двух своих военнослужащих в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе, число погибших военных возросло до 79.

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Ранее ведомство сообщало о гибели 77 азербайджанских военнослужащих.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.

Стороны в итоге договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы МИД РФ.

Ереван обратился в ОДКБ.