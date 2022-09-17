Москва, 17 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Безуспешную попытку наступления в Херсонской области предприняли вооружённые киевские нацистские формирования. Об этом 17 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В районе населённого пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что в течение продолжавшихся несколько часов боевых действий российские военные уничтожили свыше 120 киевских боевиков, а также семь их танков и 13 БМП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.