Донецк, 17 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Ворошиловском районе Донецка обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR, известно о 4 погибших. Об этом 17 сентября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Warfor.me Гаубица CAESAR в действии

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Как сообщил глава города, в результате ударов со стороны ВСУ погибли как минимум четыре человека, есть раненые.

Также пострадали административные здания. Кроме того, обстрелу подвергся Петровский район. Там погиб мирный житель.