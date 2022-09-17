Москва, , 13:55 — REGNUM Специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина приступили к тестированию перспективной системы с использованием технологии дополненной реальности, которая сможет использоваться при работах в открытом космосе. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Очки виртуальной реальности

Новая система представляет собой специальные очки дополненной реальности, которые космонавты смогут использовать во время внекорабельной деятельности. Интеллектуальная система может распознавать детали, попадающие в зону видимости космонавта.

На очках выводится графическая и иная дополнительна информация о деталях приборов. Эта система может в режиме реального времени предлагать космонавту дальнейшую последовательность действия для решения поставленной задачи.

Тестировал новую систему космонавт Роскосмоса Иван Вагнер. С помощью очков дополненной реальности он выполнил сборку научного прибора «Баббл-дозиметр». После завершения испытания космонавт и специалисты ЦПК представили разработчикам предложения по дальнейшему развитию этой технологии.