Москва, , 13:53 — REGNUM В Госдуме возмущены обвинением России госдепартаментом США в многочисленных нарушениях в ходе прошедших выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

«Нашу страну в очередной раз поучают те, у кого из года в год остро стоит вопрос о фальсификации собственных итогов выборов», — отметил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

По его убеждению, властям США давно пора озаботиться собственной избирательной системой, при которой игнорируется воля большинства, контроль и наблюдение за процедурами весьма условны, а голосование до сих пор в массовом порядке происходит по почте.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс отметил, что в единый день голосования поступали «многочисленные сообщения о нарушениях». В госдепартаменте призвали Кремль позволить гражданам России свободно и справедливо реализовывать свое право голоса.

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