Самарканд, Узбекистан, , 13:51 — REGNUM Самарканд — один из древнейших городов земли. Евгений Цоц рассказывает читателям ИА REGNUM о знаковом событии, произошедшем там на днях. А там состоялся саммит ШОС, после которого мир ожидают масштабные перемены.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в Узбекистане, помимо принимающей стороны, собрались главы ещё 13 государств: входящих в ШОС Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России и Таджикистана, наблюдателей при организации Белоруссии, Ирана и Монголии, партнёров по диалогу Азербайджана и Турции, а также Туркмении.

Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. Путин подтвердил приверженность принципу «одного Китая», осудил провокации США и их сателлитов вокруг Тайваня, а также отметил нежизнеспособность старого миропорядка.

В Самарканде президент РФ также встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Российско-иранское взаимодействие сейчас переживает бурный рост. А Пакистан, как отметил российский президент, является для Москвы одним из приоритетных партнёров в Азии.

Таким образом саммит ШОС показал, что Россия грамотно использовала своё естественное стратегическое преимущество. В условиях конфронтации с Западом у нашей страны оказался не только крепкий тыл, но и проявился потенциал для усиления международных связей.