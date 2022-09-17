Москва, 17 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Мобилизация — то, что волнует всех. Будет ли? Владимир Васильев в острой, полемической статье для ИА REGNUM отвечает, какая мобилизация необходима России в первую очередь. Это мобилизация власти и бизнес-элиты.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Как у нас обстоят дела с присягой для олигархов? Всё ли тут хорошо? Как у нас сегодня мыслят и действуют чиновники?

Это не праздные вопросы. Ведь очевидно, что враг сделал ставку на развал России изнутри. И тут необходима максимальная консолидация общества. «Народ ожидает, что мобилизация страны начнётся именно с мобилизации власти и бизнес-элит. Должен быть пример: не делай, как я сказал, а делай, как я. Лучшего подхода в воспитании не придумали, и его нет в принципе».

Это особенно актуально, учитывая, что граждане РФ жаждут, с одной стороны, честного, открытого диалога народа с властью, а, с другой, ведения СВО максимально ударно.

Так что сейчас, замечает Васильев, как никогда актуальным становится лозунг периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов — «Всё для фронта! Всё для Победы!» И всё в нашей стране должно быть подчинено данному правилу.

Каким будет ход элит?