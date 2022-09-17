Донецк, , 13:47 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:18 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево из танка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Зайцево из танка

Читайте развитие сюжета: ВСУ обстреляли Докучаевск натовскими снарядами