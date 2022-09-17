Москва, , 13:44 — REGNUM После 24 февраля так называемые деятели российской культуры явили себя с разных сторон. Часто, к сожалению, в негативном свете. Многие стали играть в пацифистов, хотя до этого не вспоминали об убитых людях Донбасса или о сожжённых людях в Одессе. Меж тем народ сам даёт таким «миротворцам» и фарисеям оценку, не желая ходить на их концерты или смотреть фильмы с их участием.

Карен Шахназаров © ИА REGNUM

Иногда бывают и неожиданные открытия. Вот Карен Шахназаров, заслуженный режиссёр, но ещё и частый участник политических ток-шоу. У него есть ключевая фраза — «надо признать».

Например, говорит он, надо признать, что мы участвуем в «гражданской войне» на территории бывш. УССР. Или что один восточный славянский народ «воюет» с другим восточным славянским народом на радость Западу.

В общем, тихой сапой Шахназаров подменяет правду ложью. Апогеем этого стало заявление, что операция на Харьковском направлении была задумана чуть ли не талантливым полководцем и стратегом Залужным. Тем, у кого руки по локоть в крови.

Этому возразил Яков Кедми, остальные молчали. А вот Шахназаров меж тем явил себя. Маски сброшены. Осталось ещё фильм о Залужном снять. Да, Карен Георгиевич?

Читайте о волках в овечьих шкурах в материале Сергея Артёменко «Маэстро Шахназаров, маски сброшены?».