Лондон, , 13:40 — REGNUM Владимир Марочкин на связи и специально для ИА REGNUM рассказывает самые реалистичные и, наоборот, самые безумные версии смерти легенды рок-н-ролла Джимми Хендрикса.

Да, да, убийства. Пусть и официальная версия иная: смерть от передозировки и попадания в дыхательные пути рвотных масс. Меж тем даже полиция Скотланд-Ярда вычислила убийцу: это был Майкл Джеффри, директор концертного состава Хендрикса. Беда в том, что, когда его решили «потрясти», он погиб в авиакатастрофе, хотя очень боялся летать самолётами. Попахивает заговором…

Джими Хендрикс. 1968 Steve Banks

Да, Майкл хорошо заработал на смерти Хендрикса, но ещё больше он зарабатывал на его жизни. Так для чего убивал, если убивал, конечно?

Ходили слухи, что он работал на британскую контрразведку MI5. И тут Марочкин высказывает смелое предположение: «Капиталисты поспешили избавиться от Хендрикса, потому что в 1970 году он стал новым лидером мирового рок-сообщества. Только-только удалось приглушить антикапиталистические настроения молодежи, которая слушала рок-музыку, уничтожить «свингующий Лондон» и остановить «британское нашествие», только-только получилось поссорить и развалить The Beatles, впередсмотрящих рок-движения, как появился новый герой, который подхватил упавшее знамя и двинулся дальше, в сторону весны».

Фактически мир потребления ликвидировал того, кто мог помешать далее оболванивать молодёжь. Хендрикса убили, чтобы его музыка не привела к переменам и не помешала бы торжеству несправедливости.