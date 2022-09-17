Донецк, 17 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Зайцево 10 мин. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:00 — н.п. Кирово — н.п. Зайцево: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Зайцево из танка.